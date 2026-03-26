Einzelhandel soll attraktiver gemacht werden: Das fordert Verdi jetzt

Düsseldorf - Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel sieben Prozent mehr Geld, mindestens aber 225 Euro im Monat. Darauf habe sich die Tarifkommission geeinigt, berichtete Verdi in Düsseldorf .

Die Gewerkschaft Verdi will sieben Prozent mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel. © Tom Weller/dpa

"Angesichts steigender Preise für Miete, Energie und Lebensmittel ist es dringend notwendig, die Einkommen spürbar zu erhöhen", erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Henrike Eickholt laut einer Mitteilung.

"Gute Arbeit im Einzelhandel muss endlich auch zu einem Einkommen führen, von dem die Beschäftigten leben können."

Neben höheren Löhnen und Gehältern forderte die Gewerkschaft 14,90 Euro Mindeststundenlohn und ein Plus der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro. Die Laufzeit der neuen Tarifverträge soll 12 Monate betragen.

Zuvor hatten bereits andere Verdi-Tarifbezirke in Westdeutschland Forderungen in gleicher Höhe beschlossen.

Die Arbeitgeber wiesen die Forderungen als "nicht darstellbar" zurück. "Die Tarifforderungen von Verdi liegen jenseits der Belastungsgrenzen für die Branche", erklärte der Verhandlungsführer des Handelsverbandes Nordrhein-Westfalen, Christopher Ranft.