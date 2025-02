Eine Woche Warnstreiks: Diese Städte im Südwesten sind betroffen!

Unter anderem wird der kommunale Nahverkehr bestreikt. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

In zahlreichen Kitas, Kliniken, Stadtverwaltungen, Landratsämter, Sparkassen, Arbeitsagenturen, Stadtwerke und dem kommunalen Nahverkehr wird die Arbeit vom 3. bis 6. Feburar zeitweise niedergelegt.

Am Montag wird in Münsingen, Metzingen und Bad Urach im Kreis Reutlingen gestreikt. Auch in Heilbronn wurden Warnstreiks angekündigt.

Weiter geht es am Dienstag mit dem Kreis Esslingen. Hier sind die Städte Ostfildern, Plochingen, Köngen, Wendlingen, Nürtingen und Kirchheim unter Teck betroffen. Insbesondere Verwaltungen, Kliniken sowie die Stadtwerke werden bestreikt.

Und auch in Karlsruhe und Kehl kommt es am Dienstag zu Arbeitsniederlegungen. Zur Mitte der Woche schwächen die Streiks nicht ab. In Stuttgart legen Mitarbeiter des Jugendamts und der städtischen Kita ihre Arbeit nieder.

In Emmendingen, in Albstadt, Balingen, Hechingen und Burladingen, in Bad Friedrichshall und Gundelsheim kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im öffentlichen Dienst.