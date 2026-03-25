Drama im Landkreis Rottweil: Lkw erfasst Mutter und Sohn - beide tot!

Schramberg - Ein Lastwagen hat bei einem schweren Verkehrsunfall in Schramberg im Landkreis Rottweil ( Baden-Württemberg ) eine 29-jährige Mutter und ihren dreijährigen Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt.

Rettungskräfte sind nach dem schweren Unfall mit zwei Toten in Schramberg im Einsatz. © Joshua Rzepka/onw-images/dpa

Der Fahrer des Lastwagens habe am Morgen "mutmaßlich aufgrund medizinischer Ursache" die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, hieß es in der Mitteilung. Der Lastwagen sei "über mehrere geparkte Autos und den Gehweg hinweg gegen eine Hauswand" geprallt. Auf dem Gehweg habe er eine junge Frau und ihr Kind erfasst.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen seien beide noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen gestorben. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Zum Schaden konnte ein Sprecher der Polizei zunächst keine Angaben machen. Ein Unfallsachverständiger sei zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen worden.