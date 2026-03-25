Cookie hatte leider ziemliches Pech: Kleiner Hund kommt aus Vermittlung zurück
Köln - Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein Zuhause für Hündchen Cookie. Der kleine Malteser-Rüde kam leider aus der Vermittlung zurück und sucht nun erneut nach den richtigen Menschen.
Vierbeiner Cookie hatte in der jüngsten Vergangenheit leider ziemliches Pech. Der niedliche Hund hatte sein großes Glück bereits 2024 gefunden, als er bei einer Dame eine neue Bleibe fand, die ihm wohl gerne ein Für-Immer-Zuhause geschenkt hätte.
Doch bedauerlicherweise erkrankte Cookies neues Frauchen, sodass sie sich nicht mehr um ihn kümmern konnte und der zehn Jahre alte Rüde kürzlich erneut bei den Kölner Tierrettern landete. Nun muss der kleine Pechvogel abermals darauf hoffen, der Einrichtung wieder den Rücken kehren zu dürfen.
Nach Angaben seiner Pfleger ist Cookie optisch zwar ein Kandidat zum "Schockverlieben", leider aber nicht ganz gesund. Interessenten sollten es sich daher sehr gut überlegen, ob sie dem flauschigen Vierbeiner ein neues Zuhause schenken wollen.
"Er ist ein starker Allergiker und darf nur hypoallergenes Futter fressen. Dies ist teurer als normales Futter, was Sie auf jeden Fall bedenken sollten", erklärten die Tierretter. Denn sobald er anderes Futter fresse, kratzt er sich und seine Haut entzündet sich, wie es hieß.
Für sein Alter noch sehr fit: Hund Cookie wünscht sich ein liebevolles Zuhause
Abgesehen davon ist Cookie aber ein sehr lieber Hund, der für sein Alter noch putzmunter ist und sich nichts mehr wünscht, als doch nochmal in ein liebevolles umziehen zu können. Seine Pfleger drückten ihrem Schützling schon mal die Daumen, dass er nicht lange in der Obhut des Tierheims bleiben muss. Verdient hätte er es allemal.
Wer den niedlichen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Cookie gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website