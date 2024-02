Erneuter Streik im Nahverkehr: Jetzt sind die Busse betroffen

Kiel - Im Busverkehr der vier großen Städte in Schleswig-Holstein müssen sich Kunden vom heutigen Mittwoch an auf erhebliche Ausfälle einstellen.

Es werde erwartet, dass ab Betriebsbeginn in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster der Busverkehr weitgehend stillstehe, sagte Verdi-Sprecher Frank Schischefsky.

Die privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein sind ab Donnerstag zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen worden. Am Freitag sollen die Beschäftigten der privaten Busunternehmen sich dann der Demonstration der öffentlichen Busunternehmer vor dem Landeshaus in Kiel anschließen.