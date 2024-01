Erneutes Verkehrschaos droht: Verdi-Warnstreiks im ÖPNV auch in Hessen

Kaum ist der Lokführerstreik bei der Bahn beendet, eskaliert der nächste Tarifkonflikt. Schon am Freitag will Verdi den ÖPNV stoppen. Auch Hessen ist betroffen.

Frankfurt am Main - Kaum ist der Lokführerstreik bei der Bahn beendet, eskaliert der nächste Tarifkonflikt. An diesem Freitag will Verdi den ÖPNV stoppen, um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern.

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag mitgeteilt, dass sie zum Warnstreik im ÖPNV aufruft. © Frank Rumpenhorst/dpa Der geplante Verdi-Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr trifft auch die Fahrgäste in mehreren hessischen Städten. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder für diesen Freitag zum Warnstreik aufgerufen, wie sie am Montag mitteilte. Der ganztägige Ausstand dürfte in den Städten Kassel und Wiesbaden zu massiven Ausfällen im Verkehr von Bussen und Straßenbahnen führen und in Frankfurt zusätzlich auch bei den U-Bahnen. Die zentrale Streikkundgebung soll ab 11 Uhr auf der Theodor-Heuss-Brücke stattfinden, die Wiesbaden und Mainz miteinander verbindet. Hier sollen Streikende aus Hessen und Rheinland-Pfalz sowie aus Baden-Württemberg und dem Saarland zusammenkommen. Sprecherin ist die Verdi-Vize-Chefin Christine Behle. Die Gewerkschaft will für die rund 8000 Beschäftigten in Hessen bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen. Die Fahrer von U- und Straßenbahnen, einigen Bussen sowie aus der Verwaltung sollen eine volle Jahressonderzahlung erhalten sowie bei vollem Lohnausgleich nur noch 35 statt 38 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten, wie aus den im Dezember veröffentlichten Forderungen zum Manteltarifvertrag hervorgeht.

Gewerkschaft Verdi stellt klare Forderungen für den Tarifvertrag im öffentlichen Dienst