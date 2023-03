Erschwerte Anreise für Roland-Kaiser-Fans wegen LVB-Streik: Weitere Streiks bereits angekündigt!

Leipzig - Der ver.di-Streik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) wurde am Donnerstag bis zum Samstagmorgen verlängert . Das wird nun vor allem den Besuchern des Konzerts von Roland Kaiser (70) die Anreise erschweren. Weitere Streiks stehen ebenfalls bereits in den Startlöchern.

Roland Kaiser (70) gibt am Freitagabend ein Konzert in Leipzig. Die Anreise dorthin ist erschwert. © Marius Becker/dpa

Am Freitagabend um 20 Uhr wird Schlager-Star Roland Kaiser die Bühne der QUARTERBACK Immobilen Arena betreten, bis dahin sollten alle Fans bereits ihren Platz eingenommen haben. Der Weg dahin gestaltet sich nach der Verlängerung des ver.di-Streiks nun etwas schwieriger, denn beinahe der gesamte öffentliche Nahverkehr in Leipzig steht nach wie vor still!

"Wir bitten daher darum, frühzeitig anzureisen und ausreichend Zeit einzuplanen, außerdem Fahrgemeinschaften zu bilden oder alternative Mobilitätsangebote, wie BikeSharing zu nutzen", warnte Konzert-Veranstalter Semmel Concerts in einer Mitteilung.

Ebenso wurde auf die nur begrenzten Parkmöglichkeiten an der Arena hingewiesen - besser sei es, mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof oder Markt anzureisen.

Die Streikenden indes haben sich am Vormittag am Leipziger Augustusplatz zu einer Kundgebung versammelt.

Von dort zogen die Demonstrierenden über den Innenstadt-Ring und machten ihrem Unmut mit Plakaten und Rufen Luft.