Erste Warnstreiks nach Ende der Friedenspflicht: Ford-Werke in Köln betroffen!

In Eschweiler kamen Beschäftigte am Dienstagmorgen zu einem "Warnstreikfrühstück" zusammen. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

In Eschweiler kamen Beschäftigte zu einem "Warnstreikfrühstück" zusammen, wie Martin Peters von der IG Metall Düren-Stolberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. An der Versammlung würden sich schätzungsweise über 300 Beschäftigte aus 17 Betrieben beteiligen.

"Zudem bleiben viele Beschäftigte zu Hause, um zu streiken", betonte er. Die Gewerkschaft hatte NRW-weit für Dienstag in insgesamt 129 Betrieben zu Warnstreiks aufgerufen. Im Vorfeld rechnete die IG Metall NRW mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmenden.

Die ersten Warnstreiks hatten einer Ankündigung zufolge bereits kurz nach Mitternacht beginnen sollen, unter anderem in Schloss Neuhaus, Bielefeld, Wuppertal und Köln.

Später am Tag waren weitere Aktionen etwa in Duisburg, Lengerich und Dortmund geplant. Allein fünf Warnstreikaktionen wurden an den Ford-Werken in Köln angekündigt.