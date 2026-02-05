Es nimmt kein Ende! Gewerkschaften rufen zu nächsten Streiks auf
Von Volker Danisch
Düsseldorf - Im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes der Länder rufen mehrere Gewerkschaften für Dienstag (10. Februar) zu einem landesweiten Warnstreik in Nordrhein-Westfalen auf.
Beschäftigte aus Schulen, Unikliniken, von der Polizei, Behörden, Justiz und weiteren Teilen der Landesverwaltung würden in Düsseldorf zu einer Demonstration zusammenkommen, teilten ver.di, GEW, GdP und der dbb NRW mit.
Auf der gemeinsamen Kundgebung vor dem NRW-Landtag werden ver.di-Chef Frank Werneke und der Bundesvorsitzende des dbb Beamtenbund und Tarifunion, Volker Geyer, als Redner erwartet.
Mit der Aktion wollen die Gewerkschaften unmittelbar vor der dritten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Das nächste Treffen der Tarifparteien beginnt am Mittwoch (11. Februar) in Potsdam.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa