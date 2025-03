Es wird wieder gestreikt in Leipzig: Diese Kitas und Horte bleiben heute und morgen zu

Aufgrund von Streiks bleiben am Mittwoch und Donnerstag wieder zahlreiche Kitas und Horte in Leipzig geschlossen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Eltern müssen sich auch in dieser Woche wieder Gedanken über die Betreuung ihrer Kinder machen: Aufgrund von Streiks bleiben am Mittwoch und Donnerstag wieder zahlreiche Kitas und Horte in Leipzig geschlossen.

Bereits letzte Woche hatten die Beschäftigten von Leipziger Kitas und Horten gestreikt. © NEWS5 / Christian Grube Die Gewerkschaft Sächsischer Erzieherverband (SEV) und die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW) Sachsen rufen nach vergangener Woche erneut ganztägige Warnstreiks an den kommunalen Einrichtungen in der Messestadt aus. "Wir wollen am Wochenende einen ordentlichen Tarifabschluss und werden das an diesen beiden Warnstreiktagen noch einmal deutlich machen", so Burkhard Naumann, Vorsitzender der GEW Sachsen. Offenbar könne man nur so erreichen, dass die Arbeitgeber reagieren. Schon seit Januar verhandeln die Gewerkschaften, nun soll eine dritte Runde sie ihren Zielen näher bringen. Gefordert wird unter anderem acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro, höhere Zuschläge bei Überstunden sowie drei freie Tage mehr pro Jahr.

Zahlreiche Menschen verliehen unter anderem auf dem Richard-Wagner-Platz ihren Forderungen Nachdruck. © Tobias Junghannß

Geschlossene Kitas

Die Liste der betroffenen Einrichtungen ist lang. Folgende Kitas bleiben an beiden Tagen geschlossen: Alte Straße

An der Lehde 14

An der Teichmühle

Bornaische Straße

Curiestraße

Diderotstraße

Eisenacher Straße

Eisenbahnstraße

Ferdinand-Rhode-Straße 17

Grünauer Allee

Gustav-Mahler-Straße

Hans-Beimler-Straße

Kantatenweg 41 a

Ludolf-Colditz-Straße

Marschner Straße

Möckernsche Straße

Rathenaustraße 5

Reichelstraße

Schönbachstraße

Seipelweg 16 b

Spinnereistraße 8

Sternwartenstraße

Tarostraße 9

Täubchenweg Am Mittwoch kommen außerdem die Curiestraße und die Gustav-Mahler-Straße hinzu, am Donnerstag An der Lehde 12, Reichpietschstraße sowie Theodor-Neubauer-Straße.

