"Finger weg von 3sat": Dutzende protestieren in Leipzig gegen Rundfunkreform

Leipzig - Die Ministerpräsidentenkonferenz in Leipzig zur Rundfunkreform wurde am heutigen Donnerstag vom Protest Dutzender Musikerinnen und Musiker gestört.

Gegen die Rundfunkreform und die damit verbundenen Kürzungen regt sich Protest. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Hintergrund der Mahnwache unter dem Motto "Rettet 3sat!" sind die geplanten Kürzungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, welche bei der Konferenz besprochen werden sollen.

Neben der angestrebten - und von außen scharf kritisierten - Zusammenlegung von 3sat und ARTE steht auch eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags im Raum. Die Reform würde im schlimmsten Fall die Streichung von bis zu fünf TV-Sendern und 16 Radiokanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beinhalten.

An dem Protest waren Mitglieder des Gewandhausorchesters, des MDR-Sinfonieorchesters und des Thomanerchors beteiligt. Unter anderem wurde der Bach-Choral "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" angestimmt.

In der Reform sehen nicht nur die betroffenen Mitarbeitenden, sondern beispielsweise auch die Kampagnen-Organisation Campact ein Problem: Sie fürchtet eine Gefährdung der Demokratie durch die Abschaffung unabhängiger Bildungs- und Informationsangebote. Gegen diesen Einschnitt in die Medienlandschaft will Campact am Freitag protestieren.