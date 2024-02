Flughafen-Streiks gestartet: Erhebliche Einschränkungen für Reisende

Köln/Düsseldorf - Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals hat den Flugbetrieb an den beiden größten Airports Nordrhein-Westfalens am Donnerstag weitgehend lahmgelegt.

Flugreisende müssen am Donnerstag an den beiden größten NRW-Airports mit langen Wartezeiten rechnen. © Oliver Berg/dpa

Von den ursprünglich geplanten 113 Flugbewegungen seien in Köln/Bonn 92 abgesagt oder umgeleitet worden, berichtete eine Flughafensprecherin.

Dabei bezog sie sich auf den Zeitraum Mittwoch 21 Uhr bis Donnerstag 24 Uhr - für diese 27 Stunden hatte die Gewerkschaft ver.di die Kontrolleure in Köln/Bonn zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Schätzungsweise 13.000 Passagiere waren betroffen von den Annullierungen.

In Düsseldorf, wo es im Gegensatz zu Köln/Bonn ein Nachtflugverbot gibt und der Ausstand erst um Mitternacht losging, sah es besser aus. Von den ursprünglich geplanten 286 Flugbewegungen wurden am Donnerstag 98 annulliert, also etwa ein Drittel.

Einige Flieger wurden nach Münster/Osnabrück umgeleitet. Die Wartezeiten bei der Abfertigung der Flüge hielten sich laut Flughafen entgegen der Prognose vom Vortag in Grenzen.