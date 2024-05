Für besseren Lohn: Streik am Erzgebirgsklinikum

Annaberg/Stollberg/Zschopau - Warnstreik im Erzgebirge : Beschäftigte des Erzgebirgsklinikums protestierten am heutigen Montag für bessere Löhne.

Mitarbeiter des Erzgebirgsklinikums protestierten ab 8 Uhr für bessere Löhne und einen Inflationsausgleich. © André März

Die Gewerkschaft ver.di hatte alle Beschäftigten des Erzgebirgsklinikums im nicht-ärztlichen Dienst an den Standorten Annaberg-Buchholz, Stollberg und Zschopau zum Streik aufgerufen.

Die erste Verhandlungsrunde verlief ergebnislos.

Am Krankenhausstandort Stollberg zogen ab 8 Uhr etwa 80 Mitarbeiter mit Plakaten, Trommeln und Trillerpfeifen vom Krankenhaus zum Streiklokal Kulturbahnhof Stollberg.

"Wobei man da die Streikenden bedenken muss, die sich im Notdienst befinden", meint Gewerkschaftssekretär Robin Rottloff. "Somit sind es in Stollberg etwa 100 und in Annaberg etwa 200 Beteiligte. In Zschopau sind wir aktuell bei ca. 40 Teilnehmern."