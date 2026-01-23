2.373
Ganztägiger Streik: Lehrer gehen heute in Dresden auf die Straße
Von Sven Bleilefens
Dresden - Die Lehrkräfte der Region Dresden sind am Freitag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen.
Laut Sächsischem Lehrerverband (SLV) liegt dies an den ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder.
Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Lehrerverband unterstützen den Streik.
Am Mittwoch wurde bereits in Leipzig die Arbeit niedergelegt. Auch in der kommenden Woche werden die Gewerkschaften die Warnstreiks fortsetzen, so der SLV.
Zentrale Forderungen seien unter anderem eine lineare Erhöhung der Einkommen um sieben Prozent, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Die dritte Tarifrunde soll am 11. Februar starten.
