Ganztägiger Streik: Lehrer gehen heute in Dresden auf die Straße

Die Lehrkräfte der Region Dresden sind am Freitag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen. Sie kämpfen für mehr Geld.

Von Sven Bleilefens

Dresden - Die Lehrkräfte der Region Dresden sind am Freitag ganztägig zum Warnstreik aufgerufen.

Dresdens Lehrer fordern mehr Geld. (Symbolfoto)
Dresdens Lehrer fordern mehr Geld. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Laut Sächsischem Lehrerverband (SLV) liegt dies an den ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder.

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie der Lehrerverband unterstützen den Streik.

Am Mittwoch wurde bereits in Leipzig die Arbeit niedergelegt. Auch in der kommenden Woche werden die Gewerkschaften die Warnstreiks fortsetzen, so der SLV.

Zentrale Forderungen seien unter anderem eine lineare Erhöhung der Einkommen um sieben Prozent, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Die dritte Tarifrunde soll am 11. Februar starten.

