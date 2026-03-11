Piloten-Streik bei Lufthansa: Was Passagiere ab Hamburg wissen müssen

Hamburg - Wieder einmal heben die Flugzeuge von Lufthansa nicht ab: Am 12. und 13. März streiken die Piloten. Was Reisende ab Hamburg Airport wissen müssen.

Am Donnerstag und Freitag bleiben die meisten Flugzeuge von Lufthansa am Boden. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu kurzfristigen Streiks am Donnerstag und Freitag aufgerufen.

Betroffen sind sowohl Passagier- als auch Frachtflüge der Lufthansa, die von deutschen Flughäfen aus starten. Reisende ab Hamburg müssen sich besonders auf Ausfälle bei Inlandsflügen nach Frankfurt und München einstellen.

Eurowings ist als Tochter von Lufthansa nicht von den Streiks betroffen.

Laut Angaben von Lufthansa arbeitet die Fluglinie mit Hochdruck daran, so viele Flüge wie möglich von anderen Airlines der Lufthansa Group und Partner-Airlines durchführen zu lassen.

Momentan geht Lufthansa davon aus, dass ab Samstag, 14. März, der Flugplan wieder weitgehend regulär angeboten werden kann.