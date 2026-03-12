Pilotenstreik der Lufthansa: Flüge in Köln und Düsseldorf fallen aus
Von Christian Rothenberg
Düsseldorf/Köln - Der angekündigte Pilotenstreik bei der Lufthansa greift auch in den Flugverkehr in Köln und Düsseldorf ein.
Am Flughafen Düsseldorf wurden jeweils neun der für Donnerstag ursprünglich 14 geplanten Landungen und Starts von Lufthansa nach München und Frankfurt annulliert.
Mehrere vorgesehene Verbindungen am Donnerstagnachmittag nach München sollen nach jetzigem Stand hingegen planmäßig abfliegen.
Am Flughafen Köln/Bonn fallen am Donnerstag alle drei geplanten Lufthansa-Flüge nach München aus, die drei Landungen wurden ebenfalls annulliert.
Die Auswirkungen des Streiks am morgigen Freitag sind noch nicht endgültig absehbar. Am Düsseldorfer Flughafen wurden bislang lediglich zwei Lufthansa-Starts am Morgen - einer nach München und einer nach Hamburg - gestrichen. Für den Tag sind insgesamt jeweils zwölf Ankünfte und Abflüge von Lufthansa vorgesehen, davon acht nach München und vier nach Frankfurt.
Die für Freitag am Airport Köln/Bonn geplanten jeweils drei Ankünfte und Abflüge finden nach jetzigem Stand wohl statt. Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Airline über den Status zu erkundigen, sagte ein Sprecher.
Laut Lufthansa werden von Ausfällen betroffene Passagiere aktiv per E-Mail benachrichtigt. Fluggäste, die nicht kontaktiert werden, können vorerst davon ausgehen, dass ihr Flug nicht betroffen ist.
