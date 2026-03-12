Pilotenstreik der Lufthansa: Flüge in Köln und Düsseldorf fallen aus

Düsseldorf/Köln - Der angekündigte Pilotenstreik bei der Lufthansa greift auch in den Flugverkehr in Köln und Düsseldorf ein.

In Köln/Bonn und Düsseldorf bleiben am Donnerstag und Freitag einige Flugzeuge der Lufthansa am Boden. © Sascha Thelen/dpa

Am Flughafen Düsseldorf wurden jeweils neun der für Donnerstag ursprünglich 14 geplanten Landungen und Starts von Lufthansa nach München und Frankfurt annulliert.

Mehrere vorgesehene Verbindungen am Donnerstagnachmittag nach München sollen nach jetzigem Stand hingegen planmäßig abfliegen.

Am Flughafen Köln/Bonn fallen am Donnerstag alle drei geplanten Lufthansa-Flüge nach München aus, die drei Landungen wurden ebenfalls annulliert.

Die Auswirkungen des Streiks am morgigen Freitag sind noch nicht endgültig absehbar. Am Düsseldorfer Flughafen wurden bislang lediglich zwei Lufthansa-Starts am Morgen - einer nach München und einer nach Hamburg - gestrichen. Für den Tag sind insgesamt jeweils zwölf Ankünfte und Abflüge von Lufthansa vorgesehen, davon acht nach München und vier nach Frankfurt.