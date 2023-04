Gehalt schmeckt ihnen nicht: Lieferando-Fahrer gehen auf die Barrikaden

Lieferando-Beschäftigte demonstrieren vor dem Hauptsitz des Lieferdienstes. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die "Rider" genannten Beschäftigten sollen sich an diesem Freitag vor der Frankfurter Lieferando-Niederlassung versammeln und später an der Hauptwache demonstrieren, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Streiks in weiteren Städten seien in Planung.

Die NGG hat nach eigenen Angaben das Unternehmen im Februar zu Tarifverhandlungen für die rund 6500 Beschäftigten aufgefordert. Sie fordert unter anderem einen Stunden-Mindestlohn von 15 Euro, ein 13. Monatsgehalt sowie höhere Zuschläge für Rand- und Feiertagsschichten.

"Lieferando und die Konzernmutter Takeaway Express sind internationale Player und kein charmant chaotisches Hinterhof-Startup: Es ist höchste Zeit, dass die harte und gefährliche Arbeit der Lieferando-Beschäftigten mit einem Tarifvertrag fair und verbindlich festgeschrieben wird", erklärte NGG-Referatsleiter Mark Baumeister in einer Mitteilung.

Falls das Unternehmen weiterhin Verhandlungen verweigere, würden die Rider ihre Protestaktionen ausweiten. "Lieferando muss jetzt liefern." Lieferando gehört als Marke zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway.