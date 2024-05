Ukraine-Krieg: Russische Truppen stoßen Richtung Charkiw vor

Ukraine - Russlands nächste Offensive in der Ukraine läuft. Die Verteidiger lassen sich nicht überraschen und halten dagegen, brauchen aber dringend schnelle Hilfe.

Alles Infos zum Geschehen in der Ukraine gibt es hier im Ticker-Format.

In einem ersten Ansturm konnten die russischen Einheiten vier kleinere Dörfer unmittelbar hinter der Grenze erobern.

Die Offensive sei nicht überraschend gekommen, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) in seiner Videoansprache am Freitagabend. "Wir kennen die Stärke der Truppen des Besatzers und sehen ihren Plan", sagte er. "Unsere Soldaten, unsere Artillerie und unsere Drohnen reagieren auf die Besatzer."

Über die Landesgrenze hinweg greifen starke russische Kräfte an - mit dem operativen Ziel, die ostukrainische Millionenstadt Charkiw zu erobern.

Der russische Vormarsch auf die Region Charkiw ist in vollem Gange.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts der jüngsten russischen Offensive eine starke Antwort der Ukraine angekündigt. "Es gibt heftige Kämpfe entlang der gesamten Front", sagt Selenskyj in einer Videobotschaft. "Wir werden den Besatzer unweigerlich so zerstören, dass alle russischen Offensivvorhaben vereitelt werden", fügte er hinzu.

Einem ukrainischen Militärvertreter zufolge stießen die russischen Truppen rund einen Kilometer in ukrainisches Gebiet vor. Aus dem Verteidigungsministerium in Kiew hieß es, die Angriffe seien "zurückgedrängt" worden, es fänden jedoch weiterhin "Kämpfe unterschiedlicher Intensität" statt. Mehrere Einheiten der Reserve seien in die betroffene Gegend verlegt worden, um die Verteidigung zu stärken.

Um den jüngsten Großangriff erfolgreich abzuschlagen, benötige das Land nun Unterstützung aus dem Ausland. "Was wirklich hilft, sind die Waffen, die tatsächlich in die Ukraine gebracht werden, und nicht nur angekündigte Pakete", sagte Selenskyj.