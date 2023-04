04.04.2023 09:30 903 Gewerkschaft macht ernst: Morgen großer Streik am Klinikum in Chemnitz!

Die Gewerkschaft ver.di ruft am morgigen Mittwoch am Klinikum in Chemnitz zum Streik auf. Die Forderungen: mehr Lohn, weniger Arbeitszeit!

Von Fabian Windrich

Titelfoto: Kristin Schmidt