Mega-Streik in Chemnitz: Im Hauptbahnhof geht nichts mehr!

Chemnitz - Nichts geht mehr am Montag im Nahverkehr in Chemnitz ! Nicht nur die CVAG ist betroffen, auch im Chemnitzer Hauptbahnhof herrscht gähnende Leere.

Nix los an der Zentralhaltestelle in Chemnitz: Wegen des CVAG-Streiks ist der Bus- und Straßenbahnverkehr nahezu eingestellt. © Maik Börner

Zum Mega-Streik hatte die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Bei der CVAG begann Arbeitsniederlegung die bereits am Sonntagabend.

Am heutigen Montagmorgen versammelten sich einige CVAG-Mitarbeiter vor dem Busbetriebshof in der Werner-Seelenbinder-Straße. Auch "Fridays for Future"-Anhänger gesellten sich dazu, unterstützen die ver.di-Forderungen.

Doch nicht nur die CVAG ist betroffen, auch der komplette Zugverkehr der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) steht derzeit still. "Es fährt aktuell nichts", so ein MRB-Pressesprecher gegenüber TAG24.

Dabei ist die MRB eigentlich gar nicht direkt am Streik beteiligt. "Da allerdings die Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn (DB) streiken, können wir auch nicht fahren", erklärt der MRB-Sprecher.

Ein Schienenersatzverkehr kann nicht eingerichtet werden. So viele Busse würde es derzeit nicht geben, heißt es.

Der Mega-Streik war bereits seit vielen Tagen angekündigt. Auch die MRB verwies bereits auf erhebliche Einschränkungen. Demzufolge war der Chemnitzer Hauptbahnhof am Montagvormittag auch komplett leer. Lediglich einige Citybahnen ließen sich blicken.