Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen Kürzungen an

Nürnberg - Die Gewerkschaften kündigen harten Widerstand gegen die von der Bundesregierung diskutierten Einschnitte bei Rente, Gesundheitsversorgung und Sozialleistungen an.

DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi stimmt die Gewerkschaften darauf ein, "in den nächsten Wochen und Monaten kampfbereit" zu bleiben. © Pia Bayer/dpa

"Wenn man uns angreift, dann wehren wir uns", sagte die DGB-Bundesvorsitzende Yasmin Fahimi bei der zentralen Maikundgebung der Gewerkschaften in Nürnberg.

"Ihr müsst in den nächsten Wochen und Monaten kampfbereit bleiben", sagte sie vor einer geschätzt vierstelligen Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern.

Mit der Kraft und der Energie der Beschäftigten werde es gelingen, "dass wir das Bollwerk bleiben gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus".

Motto der mehreren hundert Maikundgebungen in ganz Deutschland war: "Erst unsere Jobs, dann eure Profite."

Die DGB-Chefin lehnte insbesondere eine Abschaffung des Acht-Stunden-Tags und Kürzungen der gesetzlichen Altersversorgung kategorisch ab: "Wer das Sicherungsniveau der Rente angreift, der provoziert einen gesellschaftlichen Großkonflikt", sagte Fahimi. "Wir sind mobilisierungsfähig gegen diesen Rentenklau, und wir werden ihn abwehren."