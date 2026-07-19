19.07.2026 16:39 Golden Retriever und Corgi treffen auf Welpen: Gegensätzliche Reaktionen lassen Lachtränen fließen

Gegensätze ziehen sich an? Wenn drei Hunde diese Lebensweisheit widerlegen können, dann Golden Retriever Maui, Corgi-Dame Ruby und Golden-Retriever-Welpe Hugo.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Gegensätze ziehen sich an? Wenn drei Hunde diese alte Lebensweisheit widerlegen können, dann Golden Retriever Maui, Corgi-Dame Ruby und Golden-Retriever-Welpe Hugo aus Irvine in Kalifornien. Als diese drei Fellnasen aufeinandertrafen, war nämlich ganz schnell klar: Gleich und gleich gesellt sich gern. Zur Freude der TikTok-User wurde das Kennenlernen auf Video festgehalten - und lässt seit einigen Tagen Lachtränen fließen.

Welpe Hugo kam in einer Box, wurde von Artgenosse Maui freudig begrüßt. Corgi-Dame Ruby reagierte viel, viel skeptischer. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/maui.thegoldenpup In dem kuriosen Clip wird der Welpe den älteren Hunden einfach in einer schwarzen Kiste ins Wohnzimmer gestellt. Dann sollen die Fellnasen mal machen. Während Maui sofort neugierig zu dem Kleinen geht und an ihm riecht, geht Ruby lieber ein wenig auf Abstand. Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Welpe Hugo weiß offenbar instinktiv, dass ihm der Golden Retriever Maui ähnlicher ist. Entsprechend hängt er sich lieber gleich an seinen neuen "großen Bruder" heran. Kurz darauf sieht man beide miteinander kuscheln. Hunde Nach Jahren im Tierheim: Kaziu sehnt sich nach einer eigenen Familie Im Untertitel wird verraten, dass das bereits am ersten Tag so war. Ganz anders sieht es bei Ruby aus. Diese sorgt mit ihren weiteren "Auftritten" für die Lacher.

Lustiges Hunde-Video geht auf TikTok viral

Beste Freunde vom ersten Tag an. Die Golden Retriever Hugo und Maui brauchten nur ein kurzes Kennenlernen, um zueinander zu finden. © TikTok/Screenshot/maui.thegoldenpup