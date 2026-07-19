Golden Retriever und Corgi treffen auf Welpen: Gegensätzliche Reaktionen lassen Lachtränen fließen
Irvine (Kalifornien, USA) - Gegensätze ziehen sich an? Wenn drei Hunde diese alte Lebensweisheit widerlegen können, dann Golden Retriever Maui, Corgi-Dame Ruby und Golden-Retriever-Welpe Hugo aus Irvine in Kalifornien. Als diese drei Fellnasen aufeinandertrafen, war nämlich ganz schnell klar: Gleich und gleich gesellt sich gern. Zur Freude der TikTok-User wurde das Kennenlernen auf Video festgehalten - und lässt seit einigen Tagen Lachtränen fließen.
In dem kuriosen Clip wird der Welpe den älteren Hunden einfach in einer schwarzen Kiste ins Wohnzimmer gestellt. Dann sollen die Fellnasen mal machen.
Während Maui sofort neugierig zu dem Kleinen geht und an ihm riecht, geht Ruby lieber ein wenig auf Abstand. Das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen.
Welpe Hugo weiß offenbar instinktiv, dass ihm der Golden Retriever Maui ähnlicher ist. Entsprechend hängt er sich lieber gleich an seinen neuen "großen Bruder" heran. Kurz darauf sieht man beide miteinander kuscheln.
Im Untertitel wird verraten, dass das bereits am ersten Tag so war. Ganz anders sieht es bei Ruby aus. Diese sorgt mit ihren weiteren "Auftritten" für die Lacher.
Lustiges Hunde-Video geht auf TikTok viral
Die Corgi-Fellnase entpuppt sich nämlich mehrfach als echter "Giftzwerg". Mal fletscht sie die Zähne einfach so, wenn ihr Hugo zu nahe kommt, mal verteidigt sie wenigstens ihr Spielzeug - knurrt dazu auch noch bedrohlich.
Davon, dass von der Hündin eine ernsthafte Gefahr ausgeht, kann allerdings keine Rede sein. Sobald sich der Golden-Retriever-Welpe nur ein paar Zentimeter von ihr entfernt, hört sie auf, "böse" zu sein - und guckt wieder wie ein Unschuldslamm.
Lachender Dritter ist das TikTok-Publikum. Innerhalb einer Woche klickt es das Video mehr als 500.000 Mal an, hinterlässt zudem viele Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte.
Kleiner Dämpfer: Bei dem Clip handelt es sich um einen Rückblick. Seitdem sind also schon einige Monate vergangen. Geändert hat sich allerdings wenig. Die Golden Retriever sind noch immer Best Buddies - und Ruby eher dauerhaft gereizt.
Zwei Große gegen eine Kleine ist aber auch unfair!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/maui.thegoldenpup