Ab Montag kein Spritpreis-Deckel in Tschechien mehr: Was bedeutet das für Autofahrer?

Prag (Tschechien) - In Tschechien endet der staatliche Preisdeckel auf Kraftstoffe. Ab Montag wird es keine vorgeschriebene Obergrenze mehr geben. Für Autofahrer dürfte es teurer werden.

An Tschechiens Tankstellen gilt ab Montag kein staatlich gedeckelter Höchstpreis mehr. (Archivbild) © Thomas Türpe

Die tschechische Zeitung "Deník" zitiert auf ihrem Online-Portal einen Analysten, der mit einem Preisanstieg von mehr als einer Krone pro Liter Benzin (rund 4 Cent) und von mehr als drei Kronen (etwa 12 Cent) bei Diesel rechnet.

Letzteres hängt auch damit zusammen, dass die Reduzierung der Verbrauchssteuer um 2,35 Kronen pro Liter ausläuft. Experten gehen deshalb aus, dass der Dieselpreis unmittelbar mit Beginn der neuen Woche um mindestens diesen Betrag steigen wird.

"Wahrscheinlich werden die Preisunterschiede zwischen den einzelnen Zapfsäulen zunehmen. Es wird wieder einen großen Kontrast zwischen Autobahnen und Landstraßen geben", sagt ein Chefökonom gegenüber "Deník" zur anstehenden Marktliberalisierung.

Dem Analysten zufolge ist nicht ausgeschlossen, dass an ausgewählten Tankstellen in Kürze die Marke von 44 Kronen pro Liter Diesel erreicht wird. Noch bis Mitternacht liegt der maximal zulässige Höchstpreis bei 42,13 Kronen (etwa 1,75 Euro), für Benzin bei 43,41 Kronen (etwa 1,80 Euro).