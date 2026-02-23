Hamburger brauchen Geduld: erneuter Bus-Streik am Mittwoch

Verdi ruft zu einem 24-stündigen Warnstreik bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein auf. Dort rechnet man mit einzelnen Ausfällen.

Von Markus Klemm

Hamburg - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen.

Am Mittwoch kann es zu Ausfällen im Bus-Verkehr kommen. (Archivbild)
Am Mittwoch kann es zu Ausfällen im Bus-Verkehr kommen. (Archivbild)  © Christian Charisius/dpa

Betroffen seien diesmal von 3 Uhr morgens an die Werkstätten auf den Betriebshöfen Schenefeld und Quickborn, teilten die VHH mit.

Die Verkehrsbetriebe gehen nach eigenen Angaben dennoch davon aus, "ihre Leistung am kommenden Mittwoch grundsätzlich auf die Straße bringen zu können".

Gleichwohl seien einzelne Fahrtausfälle im Hamburger Westen sowie im Kreis Pinneberg möglich.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

Mehr zum Thema Streik & Gewerkschaften: