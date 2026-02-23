Auch das noch: Streiks führen zu Einschränkungen in Autobahn-Tunneln in NRW

Hamm/Duisburg - Warnstreiks bei der Autobahn-Gesellschaft führen am Dienstag zu Einschränkungen in sechs Autobahn-Tunneln in NRW .

Aufgrund von Warnstreiks kommt es in sechs Autobahn-Tunneln in Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, werde es am Dienstag in den Tunnel-Leitzentralen in Hamm und Duisburg nur Notbesetzungen geben.

Dadurch werde in den Tunneln den ganzen Tag lang je Fahrtrichtung eine Fahrspur gesperrt, je Richtung sei also nur eine Fahrspur befahrbar.

Es geht um drei Autobahntunnel im Rheinland, und zwar um die Tunnel Birth bei Velbert und die Düsseldorfer Reichswaldallee - beide sind an der A44 - und um den Großen Busch an der A535 in Wuppertal.

Außerdem sind betroffen der Bochumer Tunnel Rombacher Hütte an der A448, der Tunnel Hemberg im Sauerland an der A46 und der Tunnel Hahnenkamp bei Bad Oeynhausen (A30).