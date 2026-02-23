Auch das noch: Streiks führen zu Einschränkungen in Autobahn-Tunneln in NRW
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Hamm/Duisburg - Warnstreiks bei der Autobahn-Gesellschaft führen am Dienstag zu Einschränkungen in sechs Autobahn-Tunneln in NRW.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, werde es am Dienstag in den Tunnel-Leitzentralen in Hamm und Duisburg nur Notbesetzungen geben.
Dadurch werde in den Tunneln den ganzen Tag lang je Fahrtrichtung eine Fahrspur gesperrt, je Richtung sei also nur eine Fahrspur befahrbar.
Es geht um drei Autobahntunnel im Rheinland, und zwar um die Tunnel Birth bei Velbert und die Düsseldorfer Reichswaldallee - beide sind an der A44 - und um den Großen Busch an der A535 in Wuppertal.
Außerdem sind betroffen der Bochumer Tunnel Rombacher Hütte an der A448, der Tunnel Hemberg im Sauerland an der A46 und der Tunnel Hahnenkamp bei Bad Oeynhausen (A30).
Das fordert Verdi für 14.000 Beschäftigte
Verdi möchte mit den Arbeitsniederlegungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Für Mittwoch und Donnerstag ist die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Autobahn GmbH des Bundes in Berlin geplant.
Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt für die bundesweit 14.000 Beschäftigten, der Gehaltsaufschlag soll mindestens 300 Euro betragen. Den Arbeitgebern ist das zu viel.
