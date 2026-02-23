Auch das noch: Streiks führen zu Einschränkungen in Autobahn-Tunneln in NRW

Die Folgen eines Tarifkonflikts könnten am Dienstag auch Autofahrer auf Autobahnen zu spüren bekommen: Einige Tunnel sind nur einspurig befahrbar.

Von Wolf-Dietrich von Dewitz

Hamm/Duisburg - Warnstreiks bei der Autobahn-Gesellschaft führen am Dienstag zu Einschränkungen in sechs Autobahn-Tunneln in NRW.

Aufgrund von Warnstreiks kommt es in sechs Autobahn-Tunneln in Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen.
Aufgrund von Warnstreiks kommt es in sechs Autobahn-Tunneln in Nordrhein-Westfalen zu Einschränkungen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, werde es am Dienstag in den Tunnel-Leitzentralen in Hamm und Duisburg nur Notbesetzungen geben.

Dadurch werde in den Tunneln den ganzen Tag lang je Fahrtrichtung eine Fahrspur gesperrt, je Richtung sei also nur eine Fahrspur befahrbar.

Es geht um drei Autobahntunnel im Rheinland, und zwar um die Tunnel Birth bei Velbert und die Düsseldorfer Reichswaldallee - beide sind an der A44 - und um den Großen Busch an der A535 in Wuppertal.

Junge isst zum ersten Mal Cheeseburger: Seine Reaktion ist nicht von dieser Welt
Aus aller Welt Junge isst zum ersten Mal Cheeseburger: Seine Reaktion ist nicht von dieser Welt

Außerdem sind betroffen der Bochumer Tunnel Rombacher Hütte an der A448, der Tunnel Hemberg im Sauerland an der A46 und der Tunnel Hahnenkamp bei Bad Oeynhausen (A30).

Das fordert Verdi für 14.000 Beschäftigte

Verdi möchte mit den Arbeitsniederlegungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Für Mittwoch und Donnerstag ist die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und der Autobahn GmbH des Bundes in Berlin geplant.

Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt für die bundesweit 14.000 Beschäftigten, der Gehaltsaufschlag soll mindestens 300 Euro betragen. Den Arbeitgebern ist das zu viel.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Streik & Gewerkschaften: