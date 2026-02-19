Milzbrand-Drohung gegen ver.di: Ermittler analysieren Schreiben

Nürnberg - Nach dem Eingang eines Drohbriefes bei der Gewerkschaft ver.di in Nürnberg mit einem verdächtigen, aber ungefährlichen Pulver nehmen Kriminalspezialisten das Schreiben nun genau unter die Lupe.

Das gefundene Pulver stellte sich später als harmlos heraus. © NEWS5 / Sven Grundmann

Es werde nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren gesucht, um Hinweise auf den Absender zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher. Nach Angaben der Gewerkschaft steht der Brief in Zusammenhang mit den Warnstreiks in den vergangenen Wochen.

Die Polizei äußerte sich auf Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht zum Inhalt des Schreibens. Laut dem ver.di-Landesbezirk Bayern stand darin, dass alle Beschäftigten der Gewerkschaft "an Milzbrand sterben" sollten. Als Begründung wurden demnach die Streiks genannt.

"Ganz offensichtlich wollen die Täter Angst und Verunsicherung verbreiten", teilte die ver.di-Landesbezirksleiterin Luise Klemens mit.

"Wir verzeichnen in den letzten Monaten eine Zunahme von Drohungen, die sich im Kern dagegen richten, dass die Menschen ihr demokratisches Grundrecht auf Streik wahrnehmen."