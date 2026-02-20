Kitas und Grundschulen erneut betroffen: Wieder Streiks in NRW

Düsseldorf - Neue regionale Warnstreiks in Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) wie Kitas und der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen kündigt die Gewerkschaft ver.di für die kommende Woche an. Es könne in Kitas zu Gruppenzusammenlegungen und Schließungen kommen.

AWO-Beschäftigte in Kitas sowie in Ganztags- und Betreuungsangeboten an Grundschulen werden erneut zum Streik aufgerufen. © Caroline Seidel/dpa

Am Dienstag gibt es Warnstreik-Aufrufe an AWO-Beschäftigte in Kitas sowie in Ganztags- und Betreuungsangeboten an Grundschulen der Offenen Ganztagsschule (OGS) im Ennepe-Ruhr-Kreis, in Hagen, in der Region Siegen und in Dortmund.

Einen Tag später sind ganztägige Warnstreiks in Kitas und OGS der AWO in Essen geplant.

Donnerstags gibt es dann Warnstreik-Aufrufe für Kitas im Rhein-Sieg-Kreis, in Bonn, im Rhein-Erft-Kreis und im Kreis Euskirchen. Vereinzelt seien in Köln Kita-Schließungen möglich.

Daher empfiehlt das Familienministerium Eltern, Mitteilungen aufmerksam zu verfolgen, ob das Kita-Angebot des Kindes von angekündigten Streiks betroffen ist.

Träger informierten auch über das Angebot von Notgruppen, um die Betreuung für Kinder, deren Eltern zwingend darauf angewiesen sind, sicherzustellen. Hierzu sollten Familien dann möglichst rasch Kontakt mit der Kindertageseinrichtung aufnehmen oder sich an das Jugendamt für alternative Betreuungsmöglichkeiten wenden.