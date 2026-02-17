Hamburger brauchen Geduld: Erneuter Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr

Hamburg - Fahrgäste der Hamburger U-Bahn müssen sich am Mittwoch erneut nach einer Alternative umschauen.

Am Mittwoch stehen die U-Bahnen aufgrund eines Warnstreiks still. © Gregor Fischer/dpa

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, wie ein ver.di-Sprecher sagte.

Bereits Anfang des Monats standen die U-Bahnen in der Hansestadt einen Tag still.