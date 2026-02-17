Hamburger brauchen Geduld: Erneuter Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr
Von Markus Klemm
Hamburg - Fahrgäste der Hamburger U-Bahn müssen sich am Mittwoch erneut nach einer Alternative umschauen.
Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, wie ein ver.di-Sprecher sagte.
Bereits Anfang des Monats standen die U-Bahnen in der Hansestadt einen Tag still.
Ver.di fordert in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Hochbahn unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn mit einer sozialen Komponente für die unteren Entgeltgruppen sowie einen 200-Euro-Mietkostenzuschuss für Auszubildende.
