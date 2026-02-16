Pendler aufgepasst! ver.di ruft zum Streik bei der Autobahn GmbH auf
Von Carsten Linnhoff
Leverkusen - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich möglicherweise am Freitag auf Behinderungen auf den Autobahnen des Landes einstellen.
Grund sind für die gesamte Woche angekündigte bundesweite Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes.
Für Freitag ruft die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitsniederlegungen in Tunneln und der Verkehrszentrale Leverkusen auf.
Nach Angaben der Gewerkschaft sind die Auswirkungen zum Ausklang der Arbeitswoche allerdings noch nicht absehbar.
Laut ver.di war die regionale Niederlassung der Autobahn GmbH bis Montag nicht bereit, eine Vereinbarung über einen Notdienst abzuschließen.
Die Gewerkschaft sei weiter zu einer Verabredung bereit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des ver.di-Bundesvorstandes.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa