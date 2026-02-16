Pendler aufgepasst! ver.di ruft zum Streik bei der Autobahn GmbH auf

ver.di ruft zum Warnstreik in Tunneln und bei der Verkehrszentrale Leverkusen auf. Ob es zu Einschränkungen kommt, ist laut Gewerkschaft noch offen.

Von Carsten Linnhoff

Leverkusen - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich möglicherweise am Freitag auf Behinderungen auf den Autobahnen des Landes einstellen.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen kann es aufgrund eines Streiks zu Einschränkungen kommen. (Symbolfoto)
Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen kann es aufgrund eines Streiks zu Einschränkungen kommen. (Symbolfoto)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund sind für die gesamte Woche angekündigte bundesweite Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes.

Für Freitag ruft die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitsniederlegungen in Tunneln und der Verkehrszentrale Leverkusen auf.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind die Auswirkungen zum Ausklang der Arbeitswoche allerdings noch nicht absehbar.

Laut ver.di war die regionale Niederlassung der Autobahn GmbH bis Montag nicht bereit, eine Vereinbarung über einen Notdienst abzuschließen.

Die Gewerkschaft sei weiter zu einer Verabredung bereit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des ver.di-Bundesvorstandes.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

