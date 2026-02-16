Pendler aufgepasst! ver.di ruft zum Streik bei der Autobahn GmbH auf

Leverkusen - Autofahrer in Nordrhein-Westfalen müssen sich möglicherweise am Freitag auf Behinderungen auf den Autobahnen des Landes einstellen.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen kann es aufgrund eines Streiks zu Einschränkungen kommen. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund sind für die gesamte Woche angekündigte bundesweite Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes.

Für Freitag ruft die Gewerkschaft ver.di zu Arbeitsniederlegungen in Tunneln und der Verkehrszentrale Leverkusen auf.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind die Auswirkungen zum Ausklang der Arbeitswoche allerdings noch nicht absehbar.

Laut ver.di war die regionale Niederlassung der Autobahn GmbH bis Montag nicht bereit, eine Vereinbarung über einen Notdienst abzuschließen.