Warnstreik: Verdi legt Nahverkehr in Bayern lahm

Augsburg/Regensburg - Die Gewerkschaft Verdi will am Donnerstag und Freitag den Nahverkehr in mehreren Städten in Bayern lahmlegen.

Wegen des Warnstreiks fahren in Oberfranken nur Ersatzbusse. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Die jeweils ganztägigen Ausstände treffen Augsburg am Donnerstag, Regensburg am Donnerstag und Freitag sowie Passau und Landshut am Freitag, wie Verdi mitteilt.

In Bamberg wird bereits seit Dienstagmorgen und bis Mittwochnacht gestreikt. Und in den kommenden Wochen könnte es mit Arbeitsniederlegungen weitergehen.

In Bamberg läuft ein Notfallfahrplan mit einem privaten Busunternehmen, wie ein Sprecher der Stadtwerke erklärt. Dieser Dienst laufe stabil, hieß es am Morgen. Allerdings müssten Fahrgäste mehr Zeit einplanen. Die Busse seien vor allem für diejenigen gedacht, die nicht auf andere Weise zur Arbeit gelangen könnten.

Schwierig wird es am Nachmittag, wenn der Faschingsumzug durch die größte Stadt Oberfrankens zieht: Zwischen 13 und 16 Uhr ruht der Busverkehr wegen der damit verbundenen Straßensperrungen komplett. Am Mittwoch fahren die Ersatzbusse dann durchgängig zwischen 6 und 20 Uhr im Stundentakt.