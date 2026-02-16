Erneuter Bus-Streik: Diese Linien sind am Dienstag betroffen

Hamburg - Erneut ist Geduld gefragt: Ein Teil der Linienbusse der Hamburger Hochbahn wird am Dienstag nicht oder nur eingeschränkt fahren.

Bereits eine Woche zuvor hab es Einschränkungen wegen eines Streiks im Hamburger Busverkehr. © Christian Charisius/dpa

Hintergrund ist ein von der Gewerkschaft Verdi angekündigter Warnstreik. Zahlreiche Buslinien sollen demnach von 3 Uhr bis Mittwoch um 3 Uhr sogar vollständig ausfallen.

Komplett betroffen sind nach Angaben der Hochbahn 37 von insgesamt 112 Buslinien: 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 30, 37, 111, 115, 170, 172, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 214, 218, 270, 276, 277, 292, 375, 391, 603, 606, 607, 613, 616, 617, 624, X86.

Auf einigen Buslinien sei trotz des Streiks ein instabiler Teilbetrieb möglich. Das gelte für die Linien 12, 16, 23, 25, 28, 31, 105, 150, 168, 171, 180, 191, 250, 261, X22 und X27. Auch Schulbusse sollen fahren.

Die Hochbahn rät betroffenen Kunden, nach Möglichkeit auf U- und S-Bahnen ausweichen, da diese ebenso wie die Fähren der Hadag nicht vom Warnstreik betroffen sind.