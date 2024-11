IG Metall: Einigung im Tarifstreit! Sachsen-Anhalt zieht mit

Magdeburg - In der Metall- und Elektroindustrie von Sachsen-Anhalt wollen Gewerkschaft und Arbeitgeberverband einen in Hamburg ausgehandelten Pilotabschluss übernehmen.

Wochenlang haben Unternehmen und Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie für bessere Löhne gestreikt. © Matthias Bein/dpa

Am Freitag sollen die entsprechenden Verträge für die Beschäftigten im Bundesland unterzeichnet werden, teilten die beiden Tarifparteien mit.

In dem Tarifstreit hatten sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Unternehmen und mehr als 1000 Beschäftigte an Warnstreiks und Protestaktionen im ganzen Land beteiligt.

Letzte Woche hatten die IG Metall und Arbeitgeber sich in Hamburg auf einen Pilotabschluss geeinigt.

In zwei Stufen sollen die Gehälter um 5,1 Prozent steigen. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten. In den ersten Bundesländern, wie in Thüringen, wurde der Pilotabschluss ebenfalls bereits übernommen.