IG Metall ruft zu Streiks auf: Hier wird am Dienstag im Südwesten die Arbeit nieder gelegt!

Die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie läuft ab. Die IG Metall ruft am Dienstag zu Warnstreiks auf!

Stuttgart - Die IG Metall ruft in der aktuellen Tarifrunde ihre Mitglieder zu Warnstreiks auf. In mehreren Betrieben im Südwesten sollen am heutigen Dienstag die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen.

Erneut ruft die Industriegewerkschaft zu Streiks auf. © Bernd Weißbrod/dpa Die Friedenspflicht endet mit Ablauf des Montags, ab Dienstag sind damit Warnstreiks möglich. "Wir werden nun in den Betrieben mit Warnstreiks Druck machen", sagte Bezirksleiterin Barbara Resch laut Mitteilung. Bei der nächsten Verhandlung, die am Donnerstag in Böblingen stattfindet, erwarte die Gewerkschaft ein verbessertes Angebot. Betroffen sind am Dienstag vor allem Unternehmen aus der Autobranche. Bereits um 2.30 Uhr hatte es Gewerkschaftsangaben zufolge eine Kundgebung für die Beschäftigten der Nachtschicht bei Porsche in Stuttgart geben. Später soll dann auch die Frühschicht die Arbeit niederlegen. Weitere Warnstreiks soll es unter anderem auch bei Bosch in Reutlingen, ZF in Friedrichshafen und Daimler Buses in Neu-Ulm geben.

Das fordert die IG Metall