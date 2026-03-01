Warnstreiks beendet, Nahverkehr rollt wieder: Ende des Tarifkonflikts aber nicht in Sicht

Berlin - Nach den zweitägigen Warnstreiks im Nahverkehr rollen in den meisten Regionen seit Sonntagmorgen die Busse, U-Bahnen und Trams wieder.

Nach zwei Tagen Warnstreik in zahlreichen Regionen in Deutschland sind Busse, Trams und U-Bahnen wieder unterwegs. © Marcus Brandt/dpa

In Berlin lief der Linienverkehr gegen 3 Uhr wieder an, wie die Berliner Verkehrsbetriebe mitteilten. In Hamburg habe es nach Ende des Streiks etwa zwei Stunden gedauert, bis der Betrieb wieder reibungslos gelaufen sei, sagte eine Hochbahn-Sprecherin.

Entspannung signalisierten beispielsweise auch die Erfurter Verkehrsbetriebe: "Ganz normaler Betriebsbeginn, alles rollt wieder."

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dem Ausstand aufgerufen. Der Warnstreik begann in den meisten Regionen am Freitag in den frühen Morgenstunden und endete in der Nacht zum Sonntag.

Vielerorts war es der zweite Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Bereits Anfang Februar stand der Nahverkehr für 24 Stunden nahezu bundesweit still.

Vom Warnstreik ausgenommen waren in den vergangenen Tagen Niedersachsen und Baden-Württemberg. In Niedersachsen gilt noch bis Ende März eine Friedenspflicht, in Baden-Württemberg könnten Beschäftigte in der bevorstehenden Woche in Warnstreiks gehen.