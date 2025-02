In ganz NRW! Landesweiter Streik im öffentlichen Nahverkehr angekündigt

Köln - Pendler müssen sich zum Ende der Woche landesweit auf massive Einschränkungen einstellen: Die Gewerkschaft Verdi NRW hat für Freitag (21. Februar) 35.000 Beschäftigte in landesweit mehr als 30 Unternehmen zu Warnstreiks aufgerufen!

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Freitag zu einem NRW-weiten Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. © Bernd Wüstneck/dpa

Los geht es demnach am kommenden Freitag ab 3 Uhr. Betroffen sind davon auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), die am Mittwoch ebenfalls in einer Mitteilung auf den Streik hinwiesen.

So stehen Stadtbahnen und Linienbusse am Ende der Woche still, während lediglich die durch Subunternehmen durchgeführten Busfahrten erfolgen könnten.

"Diese Fahrten werden den Fahrgästen so bald wie möglich in der elektronischen Fahrplanauskunft angezeigt und zudem als Fahrplan-Tabelle auf der KVB-Website veröffentlicht", erklärte ein KVB-Sprecher. Erst am darauffolgenden Samstag (22. Februar) soll der Stadtbahn- und Bus-Verkehr dann wieder ganz normal rollen.

Wichtig für Pendler: Auch die unter anderem bis nach Hürth, Brühl und Bonn fahrenden Stadtbahn-Linien 16 und 18 sind vom den Arbeitsniederlegungen betroffen. Ebenso bleiben sämtliche Kundencenter und Vertriebsstellen der KVB geschlossen.