Klinik, Bahnen, Busse, Kitas: Warnstreik legt halb Niedersachsen lahm

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben erneut zu massiven Ausfällen geführt. In Braunschweig standen Busse, Bahnen, Kitas und Kliniken still.

Von Frank Johannsen

Braunschweig - Busse und Bahnen stehen still, Kitas und Bäder bleiben zu, am Klinikum nur Notbetrieb: Der Warnstreik im öffentlichen Dienst sorgt in Braunschweig für Ausfälle. Auch andere niedersächsische Städte sind betroffen.

Ein Warnstreik im öffentlichen Dienst legte in Niedersachsen viele Städte lahm. © Julian Stratenschulte/dpa Zur Warnstreikkundgebung am Schlossplatz kamen nach Angaben der Gewerkschaft ver.di 1500 Teilnehmer. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hatte bereits im Vorfeld angekündigt, wegen des Ausstands alle Fahrten abzusagen. Auch im Landkreis Peine fielen wegen des Warnstreiks alle Linienbusse der Peiner Verkehrsgesellschaft (PVG) und des Kraftverkehrs Mundstock (KVM) aus. In Oldenburg wurde das Klinikum bestreikt, in Wolfenbüttel unter anderem Kitas, Müllabfuhr, Stadtwerke und Jobcenter. Auch in Celle und im Heidekreis gab es Arbeitsniederlegungen. In Lüneburg rief der Beamtenbund dbb Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich und den kommunalen Straßenmeistereien zum Warnstreik auf. 200 Teilnehmer kamen laut der Gewerkschaft zur Demonstration vor dem psychiatrischen Krankenhaus. In der gerade laufenden Tarifrunde für den öffentlichen Dienst sitzen dbb und ver.di gemeinsam für die Arbeitnehmerseite am Verhandlungstisch.

Streik im öffentlichen Dienst: Was ver.di jetzt fordert