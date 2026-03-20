KVB-Streik für Samstag angekündigt: Fällt Anreise zum Rheinderby damit ins Wasser?

Köln - Auch das noch! Die bei vielen Pendlern umstrittene Gewerkschaft ver.di hat für den morgigen Samstag zum nächsten Streik bei der KVB aufgerufen.

Laut Ver.di sind Straßenbahnen nicht vom angekündigten Streik betroffen - vorwiegend einige Buslinien auf der rechten Rheinseite. © Rolf Vennenbernd/dpa

Laut offizieller Mitteilung gelte der angekündigte Streik aber nur für den Bus-Betriebshof Porz. Demnach seien davon nur eine Reihe betriebener Buslinien auf der Schäl Sick betroffen.

Wie es heißt, werde im Hintergrund bereits an einem Busfahrplan der übrigen Linien gearbeitet. Reisende müssen sich auf Rat von ver.di vorab über die Abfahrt ihres Busses informieren.

Auf das Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) soll der Streik aber keine Auswirkungen haben.