Ausgerechnet an Ostern! Mallorca drohen Flughafen-Streiks

Palma (Mallorca) - Ein Trip über Ostern auf die Lieblingsinsel der Deutschen? Klingt ziemlich gut, könnte aber dieses Jahr schwierig werden: Bodenabfertiger wollen über die Feiertage an spanischen Flughäfen streiken, dies könnte dann auch den Flughafen Palma de Mallorca betreffen. Die Arbeitsniederlegung soll sich über mehrere Tage erstrecken.

An Ostern droht auf Mallorca Streik auf dem Flughafen. (Archivbild) © JAIME REINA / AFP

Die Gewerkschaften CCOO, UGT und USO haben die Angestellten der Handling-Firmen "Groundforce" und "Menzies" zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Bei Groundforce droht der Streik bereits ab dem 27. März, wobei es zu unbefristeten Teilstreiks in der Früh-, Spät- und Nachtschicht kommen soll. Somit wäre der Betrieb in der Zeit von 5 Uhr bis Mitternacht immer wieder unterbrochen. Der Streik soll dann unbefristet fortgesetzt werden.

Die Gewerkschaft UGT hat für das Unternehmen Menzies den 28. und 29. März sowie die Tage vom 2. bis 6. April vorgesehen. Hier soll es laut der Mallorca Zeitung ganztägig zu Streiks kommen.

Grund für die angekündigten Maßnahmen seien Streitigkeiten mit Groundforce, in denen es um die korrekte Anwendung der Gehaltstabellen geht sowie um die im Tarifvertrag festgeschriebene Sicherung der Kaufkraft. Groundforce hätte bei festen Gehaltsbestandteilen für Verwaltungsmitarbeiter und Agenten eine Erhöhung von 4,58 Prozent angewendet, obwohl diese 7,82 Prozent betragen müsse, heißt es dazu.