Protest bei Berliner Apotheken: Montag bleiben alle Türen geschlossen!

Berlin - Wer in Berlin Medikamente benötigt, sollte sich noch am Wochenende eindecken – am Montag bleiben die Apotheken aus Protest geschlossen.

Wer am Montag dringend Medikamente benötigt, kann auf Notdienst-Apotheken ausweichen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Grund dafür ist ein bundesweiter Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wie der Berliner Apotheker-Verein mitteilte. Am Mittwoch hatten die Apotheken in Brandenburg bereits Protestaktionen für Montag angekündigt.

Wenn Patienten dringend Medikamente bräuchten, können sie diese am Montag in Notdienst-Apotheken bekommen. Der Verein empfiehlt, Rezepte möglichst vor Montag einzulösen.

Hintergrund des Protests seien demnach unzureichende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Apotheken und eine anhaltende Schließungswelle.

"Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger", sagte Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.