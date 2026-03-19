Protest bei Berliner Apotheken: Montag bleiben alle Türen geschlossen!
Von Lea Marie Kläsener
Berlin - Wer in Berlin Medikamente benötigt, sollte sich noch am Wochenende eindecken – am Montag bleiben die Apotheken aus Protest geschlossen.
Grund dafür ist ein bundesweiter Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wie der Berliner Apotheker-Verein mitteilte. Am Mittwoch hatten die Apotheken in Brandenburg bereits Protestaktionen für Montag angekündigt.
Wenn Patienten dringend Medikamente bräuchten, können sie diese am Montag in Notdienst-Apotheken bekommen. Der Verein empfiehlt, Rezepte möglichst vor Montag einzulösen.
Hintergrund des Protests seien demnach unzureichende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Apotheken und eine anhaltende Schließungswelle.
"Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger", sagte Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.
Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten. In Berlin mussten demnach seitdem rund 20 Prozent der Apotheken schließen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa