Leere Klassenzimmer: Großer Streiktag an Schulen im Südwesten

Stuttgart/Mannheim - Rund 1000 angestellte Lehrerinnen und Lehrer und andere Beschäftigte im Bildungswesen haben nach Angaben der Bildungsgewerkschaft GEW in Baden-Württemberg am Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt.

Die Aktion im Südwesten war Teil eines bundesweiten Streiktags im Bildungsbereich. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Die GEW schätzt, dass wegen des Streiks im Südwesten mehrere tausend Unterrichtsstunden an den Schulen ausgefallen sind. In den acht Heimsonderschulen hätten die meisten Internate schließen müssen, so die GEW.

Das Kultusministerium hatte zunächst keine landesweiten Zahlen zu den Folgen des Warnstreiks vorliegen. Bereits im Vorfeld hatte ein Sprecher aber betont, dass man mit keinen größeren Ausfällen rechne.

Es seien lediglich rund zehn Prozent der rund 120.000 Lehrerinnen und Lehrer im Südwesten angestellt. Der Rest ist verbeamtet und hat kein Streikrecht.

Die Streikenden im Südwesten trafen sich am Donnerstag zu einer Kundgebung in Mannheim, bei der laut GEW rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren - auch aus anderen Bundesländern.

Geplant waren eine Kundgebung vor dem Schloss, ein Demonstrationszug sowie eine weitere Kundgebung vor dem Wasserturm. Die Polizei zählte beim Demonstrationszug rund 550 Teilnehmer.