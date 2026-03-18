Schon wieder Streik: Verdi legt Münchens Nahverkehr lahm

München - Fahrgäste in U-Bahnen, Tram und Bussen im Münchner Nahverkehr sollten sich am heutigen Mittwoch nach Alternativen umschauen. Ab 11 Uhr hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die weiterhin festgefahrenen Tarifverhandlungen im öffentlichen Nahverkehr.

Münchens Bahnsteige bleiben am Mittwoch leer. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Pendlerinnen und Pendler am Morgen sollen zwar noch weitgehend verschont bleiben.

Ab 9 Uhr werde das Angebot bei U-Bahn und Tram aber bereits ausgedünnt, ab 11 Uhr auf das Notnetz umgestellt, erklärte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

Der Bus sichere dabei die Grundversorgung auf allen Linien im gesamten Stadtgebiet. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien sind nicht betroffen.

Fußballfans, die abends mit der U-Bahnlinie U6 nach Fröttmaning zum Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo in der Allianz-Arena anreisen wollten, müssen dagegen umplanen. Die MVG empfiehlt eine möglichst frühe Anreise und bittet Fahrgäste und Fußballfans um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme.

Ab 17.30 Uhr fahren kostenlose Busse des FC Bayern zwischen der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke und der Haltestelle Kieferngarten. Dafür seien auch zusätzliche Fahrten privater Omnibusunternehmen in Auftrag gegeben worden. Eine private An- und Abreise sei dennoch ratsam.