Verdi-Streik legt BER lahm: 57.000 Passagiere betroffen

Schönefeld - Die Gewerkschaft Verdi legt mit einem Warnstreik an diesem Mittwoch (ab 6 Uhr) den gesamten Passagier-Flugverkehr am Hauptstadtflughafen BER lahm.

Am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) geht am Mittwoch nichts. © Soeren Stache/dpa

Betroffen sind 445 Abflüge und Landungen mit rund 57.000 Passagieren, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mitteilte. Der Arbeitskampf soll den ganzen Tag andauern.

Zahlreiche Flüge sind bereits gestrichen. Fluggäste aus Berlin und Brandenburg sind aufgerufen, sich bei ihren Fluggesellschaften über Reisealternativen und Umbuchungen zu informieren.

Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen zwischen Verdi und der FBB. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Gesprächsrunde vergangene Woche ein erstes Angebot unterbreitet, das aus Sicht der Gewerkschaft aber nicht weit genug geht.

Verdi fordert für die rund 2000 FBB-Beschäftigten unter anderem 6 Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 250 Euro zusätzlich pro Monat je Gruppe beziehungsweise Stufe. Außerdem will sie einen zusätzlichen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder durchsetzen. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen.