Lufthansa-Pilotenstreik: Hunderte Ausfälle in München am Freitag

München - An Deutschlands zweitgrößtem Flughafen sind wegen des Lufthansa- Pilotenstreiks erneut Hunderte Flüge gestrichen worden. Von den 915 für Freitag in München geplanten Starts und Landungen wurden 420 annulliert, wie eine Flughafensprecherin mitteilte.

Am Flughafen München kommt es erneut zu vielen Ausfällen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Lage sei ruhig, die Passagiere seien rechtzeitig informiert worden. Die Annullierungszahlen beziehen sich nach Angaben der Sprecherin auf alle Flüge an beiden Münchner Terminals.

Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen in dieser Woche waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, in denen es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten geht, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten werden sollte.