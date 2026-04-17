Pilotenstreik bei Lufthansa! Wieder Flugärger in Köln und Düsseldorf
Von Christine Bähr
Düsseldorf/Köln - Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa sorgt am Freitag weiterhin für Ausfälle an nordrhein-westfälischen Flughäfen.
Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 14 Abflüge und Ankünfte annulliert - neun Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt.
In Köln/Bonn fallen unterdessen den Angaben auf der Flughafen-Webseite zufolge jeweils vier Flüge von und nach München aus.
Für die Lufthansa ist es im laufenden Tarifkonflikt der mittlerweile fünfte Streiktag in Folge.
An vier Tagen davon waren die Pilotinnen und Piloten zur Niederlegung ihrer Arbeit aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.
Bundesweit fallen seitdem zahlreiche Flüge aus.
Die Piloten waren erst am Montag und Dienstag in den Ausstand getreten. Allein am Dienstag fielen erneut Hunderte Flüge der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Cityline aus. Am Donnerstag war auch der Ferienflieger Eurowings betroffen.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa