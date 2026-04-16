Trotz Einigung im Nahverkehr: 420 Annullierungen am Flughafen München

München - Während es im Nahverkehr in Bayern eine Einigung gibt, sind Flugreisende in München weiter von Streikfolgen der Lufthansa betroffen. Warum es am Flughafen dennoch kein Chaos gibt.

Es ist die vierte Streikwelle bei Lufthansa. © Felix Hörhager/dpa

900 Flüge wären insgesamt in den beiden Terminals des Airports geplant gewesen, sagte eine Flughafensprecherin am Morgen.

"Annulliert gemeldet sind aktuell 420 Starts und Landungen." Die Zahl betrifft allerdings alle Airlines, gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge nannte der Flughafen nicht.

Im von der Lufthansa und ihren Partner-Airlines genutzten Terminal 2 sei es jedenfalls sehr ruhig, sagte die Sprecherin. "Die Passagiere sind offensichtlich alle vorab von den jeweiligen Fluggesellschaften gut informiert worden."

Sowohl die Kabinengewerkschaft Ufo als auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatten für Donnerstag zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

"Passagieren der Lufthansa, Lufthansa City Line und Eurowings wird empfohlen, sich vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren", teilte der Flughafen mit. Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa.