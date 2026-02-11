Er wartet bereits seit Jahren im Tierheim: Wer schenkt Bax endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hund Bax im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!

Bax (6) hat fast sein ganzes Leben in einem polnischen Tierheim verbracht. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, sehnt sich der sechsjährige Rüde nach einem neuen Zuhause - fernab vom stressigen Tierheimalltag.

Denn er verbrachte bereits viele Jahre in einem polnischen Tierheim. Diese lange Zeit hat sichtbare Spuren hinterlassen: Sein Fell ist bereits ergraut und er wirkt älter, als er eigentlich ist.

Seit Anfang des Jahres lebt Bax nun im Tierheim Großröhrsdorf. Trotz seiner Vergangenheit zeigt er sich dort offen, neugierig und freundlich. Mit Leckerlis lässt er sich dabei besonders gut motivieren.

Die Mitarbeiter beschreiben ihn als ruhigen, sensiblen und eher zurückhaltenden Hund.