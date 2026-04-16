Lufthansa-Streik sorgt für Chaos an NRW-Airports: So ist die Lage

Düsseldorf/Köln - Der nächste Streiktag bei der Lufthansa führt auch am Donnerstag zu Ausfällen an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen .

Reisende müssen sich auch zum Ende der Woche wieder auf zahlreiche Flugausfälle einstellen. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Am Donnerstag legen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sowie die Piloten die Arbeit nieder.

Am Flughafen Düsseldorf kommen laut dem Internetportal des Airports keine Flüge der Lufthansa an. Demnach sind auch alle 16 Abflüge der Airline abgesagt worden.

Bei der Airline Eurowings fallen sieben der 20 ankommenden Flüge in Düsseldorf aus und auch sechs der insgesamt 21 Abflüge wurden annulliert.

Auf der Internetseite bittet der Flughafen Düsseldorf Passagiere darum, sich direkt bei den Airlines über den Status ihres Fluges zu informieren.

Ein ähnliches Bild zeigte sich am Morgen auch auf dem Internetportal des Flughafens Köln/Bonn. Von den vier ankommenden Lufthansa-Flügen wurden drei abgesagt und auch drei der vier Flügen nach München fallen aus.

Von den 33 ankommenden Flügen von Eurowings fallen heute neun aus. Neun Abflüge der Airline von Köln/Bonn wurden ebenfalls annulliert.