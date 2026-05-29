Hund muss nach zwölf Jahren zurück in sein altes Tierheim: Der Grund geht dort allen ans Herz

Houston (Texas, USA) - Als sie einen Blick in ihr System warfen, mussten sie erst einmal schlucken: Nach zwölf Jahren wurde Lola aus Texas in das Tierheim zurückgebracht, in dem sie einst gelebt hatte. Alte Fotos im System zeigten sie im Alter von etwa einem Jahr. Der Grund, warum die Fellnase nun in ihrem hohen Alter zurückgebracht wurde, ging dort allen Pflegern ans Herz: Die Person, die sie abgab, konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern.

Lola scheint gar nicht zu begreifen, was los ist: Sie steht nach zwölf Jahren wieder in ihrem Tierheim. © Instagram/Screenshot/caitiesfosterfamrescue

Ende Mai wurde Lola in einem Video von "Caitie’s Foster Fam Rescue" auf Instagram vorgestellt. Schnell wurde klar, dass ihr Schicksal auch vielen anderen Menschen ans Herz ging. Der Clip hat inzwischen mehr als 260.000 Klicks erreicht.

Unterdessen konnte Caitie’s Foster Fam Rescue die Hunde-Seniorin an eine Pflegefamilie in Houston vermitteln. Dort kann sich Lola nun erstmal von dem Schock erholen, nach zwölf Jahren plötzlich wieder allein dazustehen.

Allerdings hat das arme Weibchen eine Reihe von Problemen. So kam Lola mit viel zu langen Nägeln ins Tierheim. Zudem wurde sie positiv auf Herzwürmer getestet.

"Wir haben festgestellt, dass sie die Gesellschaft von Artgenossen sehr genießt. Sie hasst Zwinger, hat aber keinerlei Einwände gegen einen Laufstall", schrieben ihre Pfleger Anfang der Woche auf Instagram.

Leider berichteten sie auch von zusätzlichen Problemen.