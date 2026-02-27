LVB-Streik legt erneut Leipzig lahm: Welche Linien sind heute doch unterwegs?

Leipzig - Wie bereits angekündigt, dürfen sich Leipziger Bürger von Freitag bis Sonntag erneut auf einen Streik bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) einstellen, der umfangreiche Ausfälle mit sich zieht.

Ihr müsst bis Sonntagmorgen mit massiven Einschränkungen rechnen. (Archivbild) © EHL Media/Björn Stach

Es ist knapp drei Wochen her, dass Mitarbeitende der LVB zuletzt ihre Arbeit niederlegten, um unter anderem für höhere Löhne zu demonstrieren.

Eine Einigung wurde seitdem nicht gefunden, weshalb es in Leipzig seit 3 Uhr erneut zu massiven Einschränkungen im Linienverkehr kommt.

Auf der Seite der LVB findet Ihr eine Liste aller betroffenen Bus- und Bahnlinien.

Voraussichtlich planmäßig sollen die von Subunternehmen betriebenen Buslinien 61, 62, 66, 77, 83, 87, 88, 91, 143, 162, 172, 173, 175 und 176 fahren.

Ebenfalls nicht betroffen seien Flexa-Fahrten sowie alle Regionalzüge und S-Bahnen.

Der Aufschrei in den sozialen Medien ist wenig überraschend groß. Viele Betroffene können nicht verstehen, weshalb die Diskussionen um mehr Geld immer wieder auf ihrem Rücken ausgetragen werden.