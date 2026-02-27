(Fast) nichts fährt mehr in Chemnitz: Streik legt Nahverkehr lahm

Seit Mitternacht bestreikt die Gewerkschaft ver.di den öffentlichen Nahverkehr. Bei der CVAG in Chemnitz fährt fast nichts mehr.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Freitagmorgen liegt eine merkwürdige Ruhe über den Straßen von Chemnitz. Zwischen den normalen Fahrgeräuschen der Autos fehlt etwas: das tiefe, sonore Brummen von Bussen. Seit Mitternacht geht im Nahverkehr nichts mehr. Die Gewerkschaft ver.di bestreikt während der laufenden Tarifverhandlungen die öffentlichen Verkehrsmittel.

Einige Buslinien sind trotz Streik unterwegs. © Kristin Schmidt Während des Ausstands kommt es im CVAG-Netz zu erheblichen Einschränkungen. Zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien fallen aus. Nur vereinzelt stehen Personen an den Haltestellen, denn einige wenige Busse sind trotz des Streiks unterwegs, wie RabensteinCenter der kleine Bus der Linie 42 nach Schönau. "Immerhin, bis zur Wendeschleife kommt man", freut sich Magdalena Richter (73), die unterwegs zu einem Arzttermin ist. Wie es danach weiter in die Stadt geht, weiß die Seniorin noch nicht. Vereinzelt sind auch Schüler auf dem Weg zur Haltestelle zu sehen.

City-Bahn und einige wenige Buslinien fahren

Susann Asmus fährt am heutigen Freitag mit dem Fahrrad auf Arbeit, statt mit der Straßenbahn. © Kristin Schmidt Susann Asmus muss von Bernsdorf bis nach Hutholz zur Arbeit, sie fährt sonst mit der Straßenbahnlinie 4. Am heutigen Freitag nimmt sie das Fahrrad. Beim letzten Streik im Februar ist sie die 3,5 Kilometer gelaufen. Ein Mann, der vom Kaßberg zur Reichenhainer Straße muss, hatte am Morgen Glück. Er konnte die City-Bahn nehmen. Für einen Viertklässler geht es dagegen wieder nach Hause. Er wusste nicht, wie er zur Schule kommen soll. Neben der Nummer 42 fahren auch die Linien 26, 39, 46, 49, 56, 63, 76, 79, 89, 96 sowie die S91 und S92. Es kann aber jederzeit zu Einschränkungen und Störungen kommen. Die City-Bahnen sind ebenfalls unterwegs. Auch bei der CVAG steht nicht alles still. Die Bus-Linien 41, 31 und 82 werden bedient, teilweise aber mit Sonderfahrplänen. Der Streik dauert noch bis Samstagfrüh 3 Uhr.

An der Zentralhaltestelle herrscht am Freitagmorgen gähnende Leere. © Kristin Schmidt

Auch bei der CVAG sind einige Buslinien unterwegs. © Kristin Schmidt

Sie helfen wo sie können, der mobile Kundenservice der CVAG. © Kristin Schmidt

Die Gewerkschaft ver.di bestreikt bis Samstagmorgen den Nahverkehr. © Kristin Schmidt